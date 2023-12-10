«Краснодар» обыграл ЦСКА в центральном матче 18-го тура РПЛ

В центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» переиграл ЦСКА.

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кокшаров.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

После этой игры «Краснодар» набрал 38 очков и сохранил за собой первую позицию, на второе место откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). ЦСКА с 28 баллами завершил календарный год на восьмой строчке.

В 19-м туре ЦСКА на своем поле примет «Оренбург», а «Краснодар» на домашней арене сразится с казанским «Рубином».

Ранее арбитра матча «Факел» — «Динамо» назвали «свистуном».