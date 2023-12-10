Наумов: второе место будет катастрофой для «Зенита», Семаку этого не простят

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы красно-зеленых в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что «железнодорожники» могут побороться за второе место, но едва ли «Зенит» упустит чемпионство.

«У меня даже было сожаление, что в чемпионате наступил перерыв. «Локомотив» набрал ход, и работу Галактионова следует признать удовлетворительной, потому что от матча к матчу команда прибавляет. И если будет хорошо проведена подготовка и будут удачные трансферы за зимний период, думаю, «Локомотив» вправе побороться за второе место.

Вряд ли «Зенит» отдаст первое место. Все-таки «Зенит» — стабильный, очень богатый клуб с большой скамейкой, чего больше нет ни у одного клуба. Мне кажется, первое место он себе все равно обеспечит. Для «Зенита» занять второе место будет катастрофой. Сразу начнутся кадровые изменения, Семаку этого не простят и забудут все его заслуги. Так что «Зенит» постарается добиться своего», — сказал Наумов.

«Локомотив» по итогам осенней части чемпионата набрал 31 очко и располагается на четвертом месте. «Зенит» сохраняет лидерство с 36 очками, но свой матч еще не провел «Краснодар», который в случае победы над ЦСКА уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА, игра состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Ранее Наумов похвалил «Локомотив» за подготовку поля к матчу с «Уралом».