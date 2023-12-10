Карасева унесли на носилках по ходу матча ЦСКА — «Зенит»

Баскетболист петербургского «Зенита» Сергей Карасев по ходу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против столичного ЦСКА получил тяжелую травму.

Спортсмен по ходу третьей четверти столкнулся с Самсоном Руженцевым, после чего оказался на паркете. Самостоятельно подняться на ноги Карасев не смог, арену он покинул лишь с помощью медицинской бригады, которая погрузила его на носилки.

За проведенные 17 минут на площадке Карасев набрал два очка, сделал две передачи и оформил два подбора. Матч ЦСКА — «Зенит» завершился победой хозяев со счетом 104:89.

В 2022 году «Зенит» обыграл в финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА в семи матчах и впервые в истории завоевал чемпионский титул. Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.

ПБК ЦСКА является 10-кратным победителем Единой лиги ВТБ и восьмикратным победителем Евролиги. В последний раз армейская команда первенствовала в главном европейском клубном турнире в 2019 году. В марте 2022 года Евролига отстранила российские клубы от участия в турнире, засчитав технические поражения в несыгранных матчах.

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