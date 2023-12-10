Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по играм с 3+ очками

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен». Этот поединок стал для хоккеиста 73-м, в котором он набирает 3+ очка.

Кучеров вышел на второе место по этому показателю в истории «Тампы», он делит вторую строчку с нападающим Мартеном Сан-Луи. Лидером «Лайтнинг» по этому показателю является Стивен Стэмкос, на счету которого 97 матчей с 3+ очками.

Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач в 28 матчах. Вторая шайба Кучерова в матче с «Сиэтлом» принесла «Тампе» победу в овертайме со счетом 4:3.

Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей в последних четыре матчах. «Кракен» — один из аутсайдеров Национальной хоккейной лиги. Поражение от «Тампы» стало для команды из Сиэтла седьмым подряд. «Тампа» набрала 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

Ранее Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ.