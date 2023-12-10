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Китайский боец бросил вызов Петру Яну

Боец Ядонг бросил вызов бывшему чемпиону UFC Яну

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Louis Grasse/Global Look Press

Китайский мастер смешанных единоборств Ядонг Сонг после победы над представителем США Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 бросил вызов бывшему чемпиону промоушена, российскому бойцу Петру Яну.

«Кто следующий? Петр, я знаю, что ты хочешь подраться в марте. Нет проблем, можем подраться в марте. Твой последний бой тоже был скучный, бро. Дерьмовый был поединок. Но боксировать ты умеешь. Так что я иду за тобой», — сказал Ядонг после боя в октагоне.

В скором времени после этого заявления Ян выложил в социальной сети X (бывший Twtter) зевающее эмодзи.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Петр Ян и Конор Макгрегор устроили битву взглядов.

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