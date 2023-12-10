Боец Махачев о поединке с Царукяном: пусть подрастет

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев ответил на YouTube-канале «Ушатайка» о возможности боя с россиянином Арманом Царукяном, посоветовав ему потренироваться и подрасти.

«Он сказал, что нокаутирует меня в первом раунде? У него уже был шанс нокаутировать меня, но он ничего не смог сделать. Пусть тренируется еще, пусть подрастет», — сказал Махачев.

Царукян и Махачев встречались на турнире UFC Fight Night в апреле 2019 года. Махачев победил судейским решением.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету Царукяна 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения.

18 июня Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

Ранее Царукян пообещал отправить Махачева в нокаут.