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Глава МЛС рассказал, уйдет ли Месси из «Интер Майами»

Глава МЛС Гарбер надеется, что Месси останется в «Интер Майами»

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Stephanie Lecocq/Reuters

Руководитель МЛС Дон Гарбер выразил надежду на то, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси не покинет команду после истечения контракта в 2025 году, передает ESPN.

«Я надеюсь, что Месси решит остаться дольше 2025 года. Так что, возможно, 2025 год не крайний срок. Наш план заключается в том, чтобы стать той лигой, которой мы хотим, в 2027 году», — сказал Гарбер.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

В отборе к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте в южноамериканской группе, набрав 15 очков.

Ранее Месси рассказал о сложностях адаптации к жизни в США.

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