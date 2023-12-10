Глава МЛС рассказал, уйдет ли Месси из «Интер Майами»

Руководитель МЛС Дон Гарбер выразил надежду на то, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси не покинет команду после истечения контракта в 2025 году, передает ESPN.

«Я надеюсь, что Месси решит остаться дольше 2025 года. Так что, возможно, 2025 год не крайний срок. Наш план заключается в том, чтобы стать той лигой, которой мы хотим, в 2027 году», — сказал Гарбер.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

В отборе к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте в южноамериканской группе, набрав 15 очков.

Ранее Месси рассказал о сложностях адаптации к жизни в США.