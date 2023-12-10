В «Спартаке» рассказали о будущем тренера Абаскаля

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что на данный момент тренер клуба Гильермо Абаскаль остается наставником команды, передает «Спорт-Экспресс».

«На данный момент Абаскаль наш главный тренер. Совет директоров всегда оценивает работу тренера. Может Абаскаль покинуть команду? Если будет какое-то решение, то мы обязательно вам сообщим его», — сказал Малышев.

9 декабря «Спартак» в Москве обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему не стоит увольнять Абаскаля из клуба.