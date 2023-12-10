Тренер «Аталанты» Гасперини отреагировал на свист в адрес Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на свист в адрес российского игрока команды Алексея Миранчука в матче чемпионата Италии против «Милана», передает TuttoAtalanta.

«Мне было очень жаль Мурьеля и Миранчука, возможно, они дали сигнал о замене. Свистки были плохими, но они отреагировали на это наилучшим образом», — сказал Гасперини.

«Аталанта» победила со счетом 3:2. В составе «Аталанты» дублем отметился Адемола Лукман. Еще один мяч на свой счет записал Луис Муриэль. Колумбиец отличился решающим голом на 90+5-й минуте с передачи Алексея Миранчука. Это первое результативное действие россиянина в текущем сезоне.

В составе «Милана» голы на счету нападающих Оливье Жиру и Луки Йовича.

«Аталанта» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Милана» с 29 баллами занимает третью строчку.

Ранее Миранчук помог «Аталанте» вырвать победу у «Милана».