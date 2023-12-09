Миранчук помог «Аталанте» вырвать победу у «Милана»

«Аталанта» встречались с «Миланом» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла в Бергамо и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе «Аталанты» дублем отметился Адемола Лукман. Еще один мяч на свой счет записал Луис Муриэль. Колумбией отличился решающим голом на 90+5 минуте с передачи Алексея Миранчука. Это первое результативное действие россиянина в текущем сезоне.

В составе «Милана» голы на счету нападающих Оливье Жиру и Луки Йовича.

«Аталанта» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Милана» с 29 баллами занимает третью строчку.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

В текущем сезоне он провел девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах.

Ранее Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад».