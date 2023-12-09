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Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад»

Российский хавбек Захарян отдал первую голевую передачу за «Реал Сосьедад»

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Российский футболист Арсен Захарян впервые отметился результативным действием в составе испанского клуба «Реал Сосьедад».

9 декабря команда из Сан-Себастьяна в гостях встречается с «Вильярреалом» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Российский полузащитник вышел в стартовом составе и отдал на 41-й минуте результативную передачу на Мартина Субименди. Захаряну понадобилось 15 игр, чтобы отметиться первым голевым действием за новую команду.

После 55-й минуты счет в матче 3:0 в пользу «Реала Сосьедад».

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года. Его контракт с командой рассчитан на пять лет.

В случае победы над «Вильярреалом» «Реал Сосьедад» поднимется на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды станет 29 очков в 16 матчах.

В следующем туре команда Захаряна на своем поле сыграет с севильским «Бетисом». Игра пройдет 17 декабря, начало в 18.15 по московскому времени.

Ранее экс-селекционер «Эспаньола» заявил, что 15-20 российских футболистов могут играть в Испании.

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Футбол. Чемпионат Испании
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