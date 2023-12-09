«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» встречался с «Пари Нижний Новгород в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 15-й минуте колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра забил единственный мяч в матче. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 18-ти туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые опередили на один балл «Краснодар», который проведет свой матч 18-го тура 10 декабря. Соперником «быков» станет московский ЦСКА. «Пари НН» заработал 24 очка и расположился на девятой строчке.

В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, «Зенит» на своем поле сразится со столичным «Спартаком», а нижегородский клуб дома померится силами с воронежским «Факелом».

Ранее «Ростов» без Карпина сыграл вничью в матче РПЛ.