Бывший футболист «Спартака» рассказал, какие игроки недовольны Абаскалем

Знаменитый в прошлом российский нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что испанскому наставнику московского «Спартака» Гильермо Абаскалю не хватает опыта работы главным тренером, из-за чего у него возникают проблемы в отношениях с игроками.

«Абаскаль – молодой тренер, он нигде с таким не сталкивался. У него идет колоссальное давление ото всех – от СМИ, от болельщиков, от руководства. Есть недовольство игроков. Допустим, тех же иностранцев, которые пришли в команду, а оказались на скамейке. Есть недовольство у российских игроков, которые тоже мало играют и хотят играть больше. А он никак не может на это повлиять, потому что нет большого опыта», — считает Масалитин.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 30 очков после 18 туров, обыграв самарские «Крылья Советов» (3:0). Однако по итогам уикенда его может обойти московский ЦСКА, если одержит победу над лидирующим «Краснодаром».

Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил поражение «Спартаку» ошибками.