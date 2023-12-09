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Мировой рекордсмен из России отказался от участия в Олимпиаде

Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде

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РИА «Новости»

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года, передает «Матч ТВ».

«Условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал Колесников.

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, которые позволят спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Среди условий: отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные атлеты будут допущены только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Допущенным атлетам запрещено участвовать в пресс-конференциях и проходить через смешанные зоны.

Ранее Мария Захарова обвинила Международную федерацию плавания в сегрегации по национальному признаку.

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