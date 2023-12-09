В «Реале» ответили на вопрос о трансфере Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не будет комментировать новости о возможном трансфере футболиста французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Я не буду комментировать информацию по Мбаппе, о том, что будет происходить в клубе, и то же самое насчет моего будущего», — сказал Анчелотти.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачу. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на первом месте, набрав 38 очков.

Ранее Александр Мостовой назвал футболиста, который сможет приблизиться к достижениям Лионеля Месси и Криштиану Роналду.