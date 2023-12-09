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В Госдуме отреагировали на новость о том, что в США построят каток имени Овечкина

Журова о катке имени Овечкина в США: он для них легенда, несмотря на русофобию

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что в США построят каток имени форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, передает Metaratings.ru.

«Овечкин для американцев тоже легенда. Он капитан команды, лучший бомбардир. Понятно, что он для них герой спорта. При всем русофобском настроении, здесь американцы демонстрируют обратное», — сказала Журова.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Даллас Старз». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее именем Овечкина предложили назвать хоккейную арену в России.

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