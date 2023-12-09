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Овечкин взял на себя вину после установленного рекорда в НХЛ

Овечкин взял на себя вину после поражения «Вашингтона» от «Далласа» в НХЛ

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, комментируя поражение «столичных» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Даллас Старз», заявил, что команда возьмет положительные моменты из игры и будет двигаться дальше. Его слова приводит The Hockey News.

«У меня было несколько хороших моментов в большинстве в овертайме? Если у меня есть шанс забросить шайбу, я должен это делать, понимаешь? Для меня было бы здорово забросить ее, и мы заработали бы два очка. Но я беру вину на себя», — заявил хоккеист.

Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов победой «Далласа». Итоговый счет матча — 5:4. В этом поединке Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ и стал единственным россиянином в Лиге, кому удалось подобное.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.

Ранее именем Овечкина предложили назвать хоккейную арену в России.

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