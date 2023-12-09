Критерии МОК по допуску России назвали незаконными и унизительными

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что нейтрально относится к заявлению Международного олимпийского комитета (МОК), который принял решение допустить российских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отборы во многих видах спорта завершены. Участие с любыми ограничениями российских спортсменов — это незаконно и унизительно. То, как это сделал МОК, неприемлемо с учетом того вклада, который Россия внесла в развитие международного спорта. Для меня эта Олимпиада совершенно неинтересна, и следить за ней не буду», — заявил Колобков.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Мария Захарова рассказала, поедут ли российские атлеты на Олимпиаду 2024 года.