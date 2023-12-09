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Губерниев назвал драконовскиими условия допуска России на Игры-2024

Комментатор Губерниев: особо ничего не изменилось в решении МОК

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России до Олимпийских игр — 2024 в нейтральном статусе и отметил, что для России важно в итоге будет вернуться всецело — с флагом и гимном. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы примерно знали, что небольшое количество наших спортсменов будет участвовать в Олимпиаде. Но это капля в море. Условия допуска по-прежнему драконовские. Особо ничего не изменилось в решении МОК. Выступим малочисленной нейтральной командой, к сожалению. Мы будем искренне болеть за наших спортсменов», — заявил Губерниев.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Мария Захарова рассказала, поедут ли российские атлеты на Олимпиаду 2024 года.

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