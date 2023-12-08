Стало известно, смогут ли российские легкоатлеты выступить на Олимпиаде в Париже

Российские легкоатлеты не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

«У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — сказал Коу.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее на Украине осудили решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду.