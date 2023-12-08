Экс-президент «Локомотива» заявил, что для российских игроков переход в Европу — шаг вперед

Бывший президент московского «Локомотива» прокомментировал рассказ полузащитника красно-зеленых Наира Тикнизяна об интересе к нему со стороны немецкого «Вердера». В комментарии «Газете.Ru» функционер констатировал, что такой шанс должен использовать любой футболист Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Такой шанс — масштабный для любого российского футболиста сегодня. Выезд в Европу – это шаг вперед. Как бы патриотично мы ни были настроены, мы должны прекрасно понимать, что футболисты рвутся в Европу. Там команды участвуют в еврокубках, а у нас ничего нет, мы в изоляции. Футболист все-таки посвящает этому всю жизнь, он хочет играть, хочет развиваться — осуждать за это не стоит. Тем более, Тикнизян играет за сборную Армении. Если трансфер состоится, это можно приветствовать и только пожелать ему хорошей игры и успешной карьеры», — считает Наумов.

Тикнизян рассказал, что представители «Вердера» связывались с ним летом. Насколько возможен его трансфер в ближайшее время, спортсмен не уточнил.

Ранее защитник «Локомотива» назвал страну, в которой он хочет поиграть.