Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» — ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Краснодар» примет московский ЦСКА. В комментарии «Газете.Ru» Булыкин выразил мнение, что армейцы смогут взять верх.

«Этот матч будет очень интересным, потому что одной команде нужно удержаться на первом месте, а второй нужны очки, чтобы подтянуться к лидерам. Думаю, ЦСКА за счет опыта и мастерства может победить, хотя этот матч можно назвать равным. Полагаю, ЦСКА все же сумеет выиграть», — считает Булыкин.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:45 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 35 очков в 17 играх. Красно-синие расположились на пятой строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 28 баллов. Встреча этих команд в первом круге завершилась победой столичной команды с минимальным счетом 1:0.

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