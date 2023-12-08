Бывший футболист рассказал о влиянии системы «осень-весна» на игру команд РПЛ в еврокубках

Знаменитый в прошлом российский футболист Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» критически отозвался о переходе на систему «осень-весна». Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» подчеркнул, что идея о том, что так отечественные команды смогут лучше выступать в еврокубках, себя не оправдала.

«Для чего делался этот переход? Понятно, что был подстрой под еврокубки, чтобы в них играли те, кто вышел туда только что. Подстроились. Что мы видим? Европа играет спокойненько. И зимой играет, и летом играет. Все нормально с полями. Форс-мажоры есть? Есть. Переносят игры. Почему мы не можем переносить? Это было под трансферы еще все сделано. Ну так давайте просто пропишем, что у нас в такие-то числа будут трансферы, и все. Мы за 12 лет ничего в еврокубках не выиграли. А выигрывали, когда играли по «весна-осень». Попробовали – не пошло. А назад уже не отмотаешь».

Система «осень-весна» была в очередной раз раскритикована после того, как в минусовую погоду и в снегопад прошли матчи Российской премьер-лиги «Балтика» — «Спартак» (1:2) и ЦСКА – «Ростов» (2:0).

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