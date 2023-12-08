Стали известны результаты замера температуры перед матчем «Локомотив» — «Урал»

Пресс-служба московского «Локомотива» в своем Telegram-канале показала результаты замера температуры воздуха перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-зеленые на своем поле примут екатеринбургский «Урал».

«За три часа игры температура воздуха на стадионе — минус 13 градусов», — говорится в сообщении команды.

Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте, набрав 28 очков. «Урал» располагается на 12-м месте, имея в активе 19 баллов.

На первом месте в чемпионате России идет «Краснодар», набрав 35 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы набрала 33 балла. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 31 балл.

В матче первого круга между «Уралом» и «Локомотивом» была зафиксирована ничья. Команды сыграли со счетом 2:2.

Ранее была названа причина слабой игры «Зенита» зимой.