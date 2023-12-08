«Факел» собирается открыть интернат

«Факел» в 2024 году собирается открыть футбольный интернат для детей из Воронежской области, сообщил «Советскому спорту» генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

По его словам, текущая база не справляется с наплывом желающих тренироваться и обучаться футбольному мастерству.

«Мы собираемся охватить ребят из Воронежской области, которые по объективным причинам не могут позволить себе переехать в Воронеж. Так как область очень большая, из-за чего мы не можем разместить всех желающих, вместе с профильным департаментом и руководством области мы запустили проект реконструкции базы», — заявил Асхабадзе.

После 17 поединков воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков. Заключительный матч в 2023 году «Факел» проведет на домашнем стадионе против московского «Динамо». Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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