Ветеран «Спартака» считает, что мороз не помешает матчу с «Крыльями»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о погодных условиях в день матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что мороз не станет помехой проведению матча.

«Поле с подогревом. Главное, чтобы не было снегопада, как в Калининграде, это самое опасное. А здесь ребята наденут рейтузики, подденут термобелье — это не проблема. Болельщикам, конечно, будет некомфортно сидеть на стадионе в таких условиях. А для футболистов проблем не будет, если поле будет не заснеженное», — сказал Гладилин.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Матчи 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Встреча армейцев с ростовчанами была под угрозой переноса, но в итоге состоялась в назначенное время. После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал дебилом ответственного за решение играть в такую погоду, за что впоследствии был дисквалифицирован на одну игру, а еще на одну — условно.

Ранее Мостовой заявил, что перенос матча «Спартака» надо обсуждать в день игры.