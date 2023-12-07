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«Манчестер Юнайтед» предрекли 25 лет без русских

Экс-игрок «МЮ» Канчельскис заявил, что у Пиняева нет шансов заиграть в клубе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Sport24 заявил, что у футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева, проходившего стажировку в стане «красных дьяволов», нет шансов оказаться в их команде.

«Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», то почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. В ближайшие 25 лет там никого не будет из наших», — заявил Канчельскис.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее тренер Валерий Непомнящий назвал пацанским поведение Гильермо Абаскаля в инциденте с Бернардом Беришей.

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