Американский хоккеист сравнил Россию и США

Нападающий московского «Динамо» Бренна Менелл в интервью «РБ Спорт» заявил, что Россия и США во многом похожи.

Американец, оформивший российское гражданство, заявил, что между русскими и американцами больше сходств, чем различий.

«Я думаю, что между Россией и США есть много общего. Это две великие страны, люди в которых очень патриотичны. Однако в мире есть много пропаганды, недопонимания и стереотипов, из-за которых люди становятся врагами. Русские не понимают американцев, а американцы — русских. Надо побывать в обеих странах, чтобы узнать друг о друге больше», — заявил Менелл.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Менелл провел 37 игр, в которых забросил четыре шайбы и отдал 19 результативных передач. В турнирной таблице Западной конференции подопечные Алексея Кудашова занимают второе место, набрав после 39 игр 54 очка.

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