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Экс-тренер «Спартака» заявил, что Абаскаль только раздражал своей эмоциональностью

Тренер Гладилин считает справедливым наказание наставнику «Спартака» Абаскалю

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.Ru» специалист назвал наказание справедливым, заметив, что испанец раздражал своей эмоциональностью.

«Это не жестко, просто пропустит две игры — концовку этой части чемпионата и начало следующей. Без наказания такие вещи оставлять нельзя, это будет ему уроком. И он сам признал, что он тренер, а не футболист, и должен контролировать эмоции.

Скажется ли отсутствие Абаскаля на матче с «Крыльями»? Никак не скажется. Он будет присутствовать, все видеть, установку также он будет проводить. Идет подготовка, он ей руководит, и никакого значения это иметь не будет.

Он только раздражал в последнее время, и сам себя, когда на бровке начинал показывать свою удаль молодецкую. Она только шла во вред. Думаю, наоборот, команде будет спокойнее», — сказал Гладилин.

Абаскаль наказан за толчок футболиста грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тренер дисквалифицирован на два матча, и еще на один – условно. В рамках 18-го тура РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов», игра должна состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени.

Ранее Абаскалю предсказали скорое увольнение из «Спартака».

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