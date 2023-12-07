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Тренера Юрана назвали честным человеком

Полузащитник «Пари НН» Майга назвал тренера Юрана честным человеком

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что получает удовольствие от работы с главным тренером Сергеем Юраном.

По его словам, специалист никогда не стесняется говорить начистоту.

«С ним очень комфортно! Во-первых, он честный человек: если [играешь] хорошо, он так и говорит; плохо — тренер не станет молчать. Во-вторых, Сергей Николаевич — реально грамотный специалист, очень требовательный. Он хочет видеть результат в каждом матче, это всегда заметно по его поведению», — заявил Майга.

В текущем сезоне Майга провел за «Пари НН» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Подопечные Сергея Юрана после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 24 очка и занимают девятое место в турнирной таблице. В последнем матче календарного года «Пари НН» сыграет на выезде против петербургского «Зенита» (9 декабря).

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Гильермо Абаскаль только раздражал своей эмоциональностью.

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