Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

3 декабря после матча с ЦСКА в 17-м туре РПЛ Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матча сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

После этой победы ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата. «Ростов» с 20 баллами расположился на 11-м месте.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

Ранее слова президента ЦСКА про Акинфеева назвали кощунством.