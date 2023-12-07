Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ

Карпина дисквалифицировали на две игры РПЛ после критики проводивших матч с ЦСКА

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

3 декабря после матча с ЦСКА в 17-м туре РПЛ Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матча сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

После этой победы ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата. «Ростов» с 20 баллами расположился на 11-м месте.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

Ранее слова президента ЦСКА про Акинфеева назвали кощунством.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами