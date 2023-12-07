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Гвардиола назвал условие завершения карьеры

Тренер «Ман Сити» Гвардиола завершит карьеру, если его команда оформит требл

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Carl Recine/Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что может завершить тренерскую карьеру, если английский клуб оформит требл в текущем сезоне. Его слова приводит Daily Mail.

«Еcли в этом cезоне мы выиграем требл, я точно завершу карьеру. Знаю, что это чрезвычайно cложно, cколько невероятных команд выcтупало в Англии, и только одна c cэром Алекcом Фергюcоном cделала это, но мы повторили это в минувшем cезоне», — заявил специалист.

Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года. В сезоне-2022/2023 «горожане» уже оформили требл, выиграв Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок страны и Лигу чемпионов. Издание FourFourTwo назвало Гвардиолу лучшим клубным тренером мира.

6 декабря «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» (0:1) в матче 15-го тура АПЛ. В турнирной таблице команда Гвардиолы располагается на четвертой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «Сити» сыграет с «Лутоном». Встреча состоится 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее Гвардиола восхитился экс-тренером «Спартака».

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