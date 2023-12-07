Лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своем лидерстве в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по броскам в створ. Его слова приводит The Hockey News.

«Не знаю что сказать. Стараюсь быть как Ови», — заявил Кучеров.

В ночь на 7 декабря по московскому времени «Тампа» обыграла «Питтсбург Пингвинз» (3:1). Кучеров записал на свой счет гол и результативную передачу. По итогам встречи он был признан второй звездой матча.

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 17 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 26 играх.

Кучеров ранее установил рекорд клуба по скорости достижения 40 очков в сезоне. Для этого ему потребовалось 24 матча. Предыдущий рекорд принадлежал капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу. Канадский форвард набрал 40 очков в 25 матчах в сезоне-2010/2011.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр.

Ранее хоккейный агент рассказал о реакции НХЛ на аватарку Овечкина с Путиным.