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Хабиб ответил актеру Янковскому спустя семь лет

Российский боец Хабиб спустя семь лет ответил на комплимент актера Янковского

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Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов спустя семь лет ответил на комплимент актера Ивана Янковского, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана». Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец» со ссылкой на маму актера Оксану Фандеру.

«Ты лучший. Мы все об этом знаем. Потрясающий боец», — написал Янковский в соцсетях 18 ноября 2016 года.

«Теперь ты круче», — написал Хабиб в декабре 2023 года.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

В Госдуме неоднозначно отреагировали на популярность сериала и дали совет его авторам. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что подрастающему поколению нужно рассказывать о тяжелых для страны годах, однако делать это следует ответственно.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее в UFC сообщили, что Хабиб специально проиграл раунд в поединке с Макгрегором.

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