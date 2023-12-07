Экс-тренер сборной России считает, что РПЛ не нужно возвращаться к системе «весна-осень»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что Российской премьер-лиге (РПЛ) не стоит возвращаться на систему «весна-осень», передает «Спорт-Экспресс».

«Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились. Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы», — сказал Газзаев.

После 17 матчей РПЛ лидерство вновь захватил «Краснодар», который набрал 35 баллов. Петербургский «Зенит» после поражения от московского «Локомотив» скатился на вторую строчку. Клуб с берегов Невы имеет в активе 33 балла. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал идиотами тех, кто радуется победе сборной России над Кубой.