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Экс-тренер ЦСКА Газзаев считает, что футбол в снегу никому не нужен

Экс-тренер ЦСКА Газзаев о матче с «Ростовом»: это неуважение к зрителям

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-синими и «Ростовом» нужно было перенести из-за снегопада, передает «Спорт-Экспресс».

«Кому нужен такой футбол?! Это едва ли можно назвать зрелищем. Жаль болельщиков. Скажу больше — это неуважение к зрителям. Надо думать о здоровье футболистов. На таком поле риск получить серьезную травму увеличивается в разы», — сказал Газзаев.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.

Ранее Карпин назвал позором решение провести матч с ЦСКА во время снегопада.

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