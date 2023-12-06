Акинфеев о тяжелой адаптации в ЦСКА: не выходил из номера, мылся в раковине

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свой первый день после попадания в основную команду москвичей. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: «Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу». Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича — сигаретки покуривал. Я, конечно, не выходил из номера — боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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