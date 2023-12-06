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В «Спартаке» рассказали, что ждет болельщицу, пострадавшую от шайбы

В «Спартаке» заявили, что пострадавшую от шайбы фанатку пригласили на игры клуба

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Shutterstock

В пресс-службе московского «Спартака» рассказали о подготовленном подарке для болельщицы команды, в которую попала шайба на матче против «Динамо». Слова представителя пресс-службы передает Legalbet.

«Болельщице оказал помощь командный врач. Ее пригласили на игры «Спартака». С ней еще свяжется наш билетный отдел. Для нее приготовлен подарок», — сказали в пресс-службе.

5 декабря во втором периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и московским «Динамо» шайба угодила в голову поклоннице красно-белых.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 8:7. Победную шайбу забросил Александр Беляев в овертайме. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У бело-голубых столько же набранных баллов, но есть игра в запасе.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что в КХЛ случилась новая отставка.

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