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Гинер заявил, что Акинфеев переплюнул всех российских вратарей, включая Яшина

Гинер считает, что Акинфеев превзошел Яшина и Дасаева

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в документальном фильме об Игоре Акинфееве на YouTube-канале заявил, что тот переплюнул всех звездных вратарей.

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», — сказал Гинер.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее сотрудник «ВЭБ-Арены» рассказал о реакции Акинфеева на уборку снега во время матча.

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