Российская биатлонистка выступит на Кубке мира под флагом другой страны

Биатлонистка Дарья Виролайнен, которая ранее представляла сборную России, включена в состав национальной команды Финляндии на декабрьские этапы Кубка мира.

34-летняя спортсменка попала в состав сборной Финляндии на второй этап в Хохфильцене (Австрия) и третий этап в Ленцерхайде (Швейцария).

Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе 2022 года у пары родился третий сын. После возвращения из декрета в 2023 году биатлонистка перешла в сборную Финляндии.

Ее сестра Кристина выступает в сборной России по биатлону. Их мать, Анфиса Резцова, является трехкратной олимпийской чемпионкой. В 1992 году она выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде, а через два года завоевала первое место в биатлонной эстафете на Играх в Лиллехаммере.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре 2022-го организация объявила об их отстранении на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что был сорван этап Кубка России по биатлону.