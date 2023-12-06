Навка призвала не судить Загитову

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью Metaratings заявила, что с интересом будет следить за работой Алины Загитовой в статусе тренера в своей спортивной школе.



«Прекрасная идея, я поддерживаю. Не нам с вами судить, справится она или нет. Откроет и посмотрим, почему бы и нет», — заявила Навка.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее сообщалось, что Илья Малинин планирует исполнить четверной аксель в финале Гран-при.