В МИД РФ заявили о желании УЕФА разрушить российский футбол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в недопуске национальной сборной к участию в розыгрыше Лиги наций. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, подобные решения являются недружественными.

«В условиях, когда спорт должен использоваться в качестве инструмента развития, укрепления социальных связей, сближения и объединения народов, он продолжает использоваться в качестве орудия сведения политических счетов. В соответствии с решением УЕФА российская сборная не допущена до участия в жеребьевке Лиги наций, которая пройдет 8 февраля в Париже.

Уверены, что такой заблаговременный недопуск является свидетельством того, что европейские чиновники нацелены на разрушение футбола в нашей стране», — заявила Захарова.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился за инцидент с Бернардом Беришей в 17-м туре РПЛ.