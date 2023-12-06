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«Спартак» Абаскаля перестал вызывать гордость

Глава ФТР Тарпищев заявил, что не испытывает гордости за «Спартак» Абаскаля

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «РБ Спорт» заявил, что недоволен текущим положением дел в московском «Спартаке».

По его словам, командой под руководством Гильермо Абаскаля невозможно гордиться.

«Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. В чем основная проблема Абаскаля? Думаю, что он молодой, еще не смог пройти ту школу, которая бы позволяла рационально и результативно работать в таком клубе, как «Спартак», — заявил Тарпищев.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые после 17 матчей набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном матче календарного года подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет 9 декабря, начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее назван главный провал теннисиста Даниила Медведева.

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