Тарасова назвала главное качество Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Sport24 заявила, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сможет справиться с работой тренера в своей спортивной школе.

По ее словам, экс-спортсменка обладает большим опытом и багажом знаний.

«У Загитовой сильный характер, ей по плечу работа в тренерской атмосфере. Она чемпионка мира, конечно, она готова тренировать и консультировать. Алина Загитова готова делиться своим громадным опытом с другими. Считаю, что у нее все получится», — заявила Тарасова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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