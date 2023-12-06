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Сорван этап Кубка России по биатлону

СБР отменил этап Кубка России в Тюмени из-за морозов

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Hannah Mckay/Reuters

Союз биатлонистов России (СБР) в своем официальном Telegram-канале объявил, что третий этап Кубка России, который должен был состояться с 6 по 10 декабря в Тюмени, отменен из-за плохих погодных условий.

«Утром 6 декабря жюри соревнований приняло решение об отмене спринтерских гонок из-за низкой температуры», — говорится в пресс-релизе СБР.

Согласно календарному плану, в текущем биатлонном сезоне планировалось проведение пяти этапов национального кубка. В феврале 2024 года российские биатлонисты выступят на крупнейшем внутреннем старте сезона — Спартакиаде сильнейших, которую примет Златоуст.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что санкции здорово ударили по российским биатлонистам.

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