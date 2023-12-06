Главного тренера «Манчестер Юнайтед» назвали клоуном

Журналист Пирс Морган в социальных сетях раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения от «Ньюкасла» (0:1) в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Как этого клоуна до сих пор не уволили?» — написал Морган.

В составе победителей отличился Энтони Гордон на 55-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» после этого поражения занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками.

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла Кубок английской лиги.

Пирс Морган — ведущий CNN. Ранее он работал главным редактором в нескольких популярных британских таблоидах, а в ноябре прошлого года взял интервью у португальского форварда «МЮ» Криштиану Роналду, в котором игрок раскритиковал Тен Хага.

В итоге зимой Роналду покинул «красных дьяволов» и присоединился к саудовскому «Аль-Насру», за который выступает до сих пор.

Ранее Гвардиола заявил, что «Ман Сити» вновь станет чемпионом АПЛ.