Губерниев о российском хоккеисте: абсолютно гениальный спортсмен

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на возвращение хоккеиста Ильи Ковальчука в московский «Спартак». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничему не удивляюсь. Знаю, Илья держит себя в прекрасной форме. Он хоккеист от Бога, абсолютно гениальный спортсмен. Не сомневаюсь, что это не только пиар-ход, но еще и замечательный спортивный ход. Слежу за Ильей, люблю его и желаю удачи ему. Он еще себя покажет. 40 лет — не возраст», — заявил Губерниев.

40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

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