Месси рассказал о сложностях адаптации к жизни в США

Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о сложностях адаптации к жизни в США. Его слова приводит Time.

«Пока мы ни на что не можем пожаловаться. Возможно, самым сложным моментом в адаптации оказались пробки, хотя в Париже это тоже было непросто. Еще жара и влажность летом. Хотя пребывание на пляже или в отпуске часто бывает приятным. Но для занятий спортом, тренировок или игр, особенно летом, возможно, это немного чересчур, и это сказывается», — заявил форвард.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

Ранее журнал Time признал Месси спортсменом года.