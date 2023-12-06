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В «Рубине» объяснили, почему играли с «Динамо» в несогласованной форме

В «Рубине» заявили, что в матче с «Динамо» могли сыграть только в зеленой форме

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Михаил Синицын/ТАСС

В пресс-службе казанского «Рубина» объяснили ситуацию с выходом на матч 17-го тура Российской премьер-лигой (РПЛ) против московского «Динамо» (0:1) в несогласованной форме. Сообщение пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

«Рубин» действительно обязали играть с «Динамо» в белой форме, согласно требованиям вещателя и РПЛ. Но не учли, что у команды не было в наличии такой формы.

Со своей стороны клуб уведомил лигу, что может сыграть лишь в форме зеленого цвета. При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, однако поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зеленом комплекте, не имея в распоряжении формы других цветов», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

5 декабря глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Рубин» не согласовал с лигой зеленый комплект формы, в котором команда вышла на игру с бело-голубыми.

«Динамо» после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» — с калининградской «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

Ранее игрок «Рубина» рассказал об отношениях с украинцем Милевским.

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