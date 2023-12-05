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В США заявили, что погоня Овечкина за Гретцки в 42 года будет выглядеть уродливо

Журналист Хейз о погоне Овечкина: не сказочный конец для грозного забивалы

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Журналист TSN Брайан Хейз высказался о том, как будет выглядеть нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, если будет гнаться за рекордом Уэйна Гретцки в 42-43 года.

«Еще раз, я думаю, что это будет выглядеть уродливо. Но, если в конце он будет выглядеть победителем, когда команда будет отдавать передачи или бросать, молясь, чтобы шайба попала в его клюшку, голень или локоть и залетела в ворота, это будет выглядеть не очень хорошо. Это не сказочный конец для парня, который был поистине грозным забивалой с той самой секунды, когда дебютировал в НХЛ», — сказал Хейз в эфире TSN.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб в лиге, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Фетисов объяснил голевую засуху Овечкина.

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